Фонтан «Искусство» на Центральной набережной потихоньку начинает обновляться. В рамках очередного этапа работ чаша фонтана получит новую облицовку. Рабочие уже начали укладывать новые гранитные плиты. Параллельно ведутся работы в техническом помещении объекта, где устанавливают шкаф управления.

​Новые гранитные плиты строители уложат на дно и стены внутри чаши водного сооружения. Камень, из которого выполнены плиты, доставлен из того же месторождения, что и гранит, используемый при возведении фонтана «Искусства». Всего строителям предстоит смонтировать более 120 квадратных метров нового облицовочного покрытия. Швы между плитами заполняют современными полимерными материалами. В порядок приведут и внешнюю сторону сооружения.

Одновременно подрядная организация продолжает модернизацию технического помещения — здесь уже заменили системы электро- и водоснабжения. Всего в чаше и техпомещении уложено свыше 2,5 километра сетей, смонтированы новая вентиляция и 14 насосов, отвечающих за работу струй и фильтрацию воды.

Теперь рабочие готовят к установке основное оборудование – шкаф управления фонтаном. Его собирали на предприятии в Казани по индивидуальному заказу специально для фонтана «Искусство». Здесь расположатся главный контролер, частотные преобразователи для управления насосом и светом, которые создадут разные режимы водного рисунка и подсветки. Кроме того, специалисты установят датчики долива и перелива. Благодаря им при испарении уровень жидкости будет добираться автоматически, а в дождливую погоду лишняя вода уйдет в канализацию. На следующем этапе программисты составят порядка 10 сценариев, по которым будет работать водное сооружение. Гарантия на все виды работ составит три года, в случае выявления недостатков подрядная организация устранит их за счет собственных средств.

Чтобы подчеркнуть исторический облик сооружения, специалисты установят монохромные светильники. Они подсветят все струи, а также центральные фигуры и фрески.

После окончания всего комплекса работ струи будут бить не только из чаши, но и из фресок, а также верхнего блюда, над которыми они расположены. Таким образом, сооружение наконец заработает так, как было задумано при его строительстве в 1957 году.

Фонтан, символизирующий дружбу народов, сооружен в 1957 году и является одним из ключевых архитектурных объектов набережной им. 62-й Армии.