Единственный представитель Волгоградской области – гонщик Денис Калинин – в упорной борьбе завоевал призовое место на ралли-рейде «Холмы России», прошедшем 15-16 июня 2019 года в Ульяновской области.

В Кузоватовском районе Ульяновской области в выходные кипели настоящие страсти. По бескрайним полям, глубоким оврагам и красивейшим лесам проходил почти 400-километровый скоростной маршрут ралли-рейда «Холмы России». Гонка проводилась в статусе 3 этапа Кубка России по ралли-рейдам, 2 этапа гоночной серии «Холмы России» и 2 этапа соревнований «Moto Rally Cup». Отличительная черта – массовость. На старт вышли 70 экипажей из разных регионов России от Тюмени и Златоуста, до Орла и Белгорода.

Отрадно, что в списке участников был и представитель автоспорта Волгоградской области! В Классе «Национальный» на автомобиле ВАЗ 21230 с бортовым номером 215 в гонке участвовал пилот Денис Калинин в паре со штурманом Максимом Плюхиным из р.п. Кузоватово Ульяновской области. Этот экипаж изначально настраивался на плотную борьбу. Положение после двух этапов Кубка России, прошедших в Ульяновске и Тольятти обязывало сводный коллектив волжан поднажать – призовых мест у них ещё не было, а сезон стремительно катит к закату.

Дистанция первого дня ралли-рейда включала полноценный скоростной участок (СУ 1) протяжённостью 75 километров, который экипажи штурмовали сразу после торжественного старта. Церемония открытия традиционно проходила шумно и ярко с присутствием руководства Кузоватовского района, Ульяновской федерации автомобильного спорта и оргкомитета гонки. Второй день состоял из 141-километрового СУ 2, повторный проезд которого значился, как СУ 3. То есть, во второй день гонки спортсмены проехали почти 300 километров бездорожья.

Основной костяк соревнований «Moto Rally Cup» – спортсмены из Москвы на двухколёсной технике, квадроциклах и мотовездеходах. Все 22 спортсмена преимущественно без проблем преодолели трассу и распределили между собой заработанные награды. А вот в открытом Чемпионате Ульяновской области и в Кубке России на этой гонке было весьма жарко. Десять экипажей из тридцати восьми не смогли добраться до финиша. Те, кто преодолел всю дистанцию гонки в пыли и в пылу азартной борьбы, не могли сдержать эмоций.

Из-за сухой тёплой погоды местами на трассе после проезда первых экипажей повисла пылевая завеса. Плотные клубы пыли превращали на этой гонке обычный обгон в невыполнимую задачу.

Нашему пилоту противостояли серьёзные оппоненты – два внедорожника фирменной команды Ульяновского автозавода под управлением опытных спортсменов Дмитрия Рыбина-Андрея Батенко и Виталия Проненко-Дмитрия Агафонова и ещё три автомобиля УАЗ из частных команд. «Разбавляли» гегемонию местного автопроизводителя участники на автомобилях «Нива» из Балаково, Казани, Орла и города Чебоксары. В общем, скучно не было.

В том числе и из-за технических неполадок. Денис Калинин и Максим Плюхин сначала обнаружили, что из заднего моста автомобиля через пришедший в негодность сальник понемногу уходит масло. Это не предвещало сиюминутных проблем, если не принимать во внимание, что впереди почти 400 км тотального бездорожья с бродами, песком, камнями и длинными грунтовыми прямиками. Пилот Денис Калинин отметил: «У нас залито качественное трансмиссионное масло Repsol. Нужно было избежать масляного голодания. На помощь нам в этой гонке пришли фирменные триботехнические средства Windigo. Чтобы проехать всю дистанцию и не потерять задний мост, мы добавили в трансмиссионное масло присадку, содержащую микродисперсную керамику. Она позволяет парам трения работать без смазки. Ресурс такой присадки составляет порядка 60 тысяч километров, так что, её хватило на эту гонку».

Но это не всё. Прямо перед выездом на торжественное открытие гонки контрольный осмотр машины показал, что левая шаровая опора пришла в негодность. Старт с таким дефектом предвещал сход с дистанции с вероятностью 100%. Достаточно было даже небольшой кочки или нагрузки на колесо в повороте. Уложились в оставшееся время, быстро произвели замену шаровой опоры, благо в запасе с собой этот узел всегда есть, и отправились на старт. Повезло!

«Скоростной участок первого дня удалось преодолеть почти без проблем, — рассказал штурман 215-го экипажа Максим Плюхин. – Немного заблудились на одном из хитрых перекрёстков, где потеряли дорогу и многие другие участники, но быстро сориентировались и нашли нужный путь».

На следующий день после финиша СУ 2 отремонтировали крепление одного из передних амортизаторов, заодно избавились от проволоки, намотавшейся на ступицу. Тут же увидели, что из-за интенсивных разгонов и торможений на дистанции наступил критический износ передних колодок. Пришлось в срочном порядке их заменить. Ещё где-то на просторах в пылу борьбы экипаж тёмно-синей Нивы Шевроле потерял передний бампер автомобиля, причём, даже не сразу это заметил. Обнаружили отсутствие декоративного элемента уже после финиша, когда поставили автомобиль в закрытый парк. «Ребята на машине сопровождения других участников увидели бампер на дороге и привезли его нам», – рассказывает пилот Денис Калинин. – Лично мне очень понравилась эта гонка: скоростная и рулёжная! Тем более, у нас почти не было ошибок».

Волнительное ожидание результатов длилось недолго. Ещё в первый день гонки сошёл с дистанции УАЗ Игоря Неверова и Павла Пилипука, а на УАЗе «Симбир» Дмитрия Гусева и Дмитрия Рожнова развалилась ступица переднего колеса. Второй день тоже потрепал участникам нервы – на трассе СУ 3 перевернулся один из «Патриотов» заводской команды, благо, с экипажем всё было в порядке. Ещё двоих соперников на «Нивах» экипаж Дениса Калинина обогнал на трассе.

В общем, итоговый протокол третьего этапа Кубка России по ралли-рейдам 2019 года в классе «Национальный» определил пилоту из Волжского и его штурману третью ступень наградного подиума! Боевая «бронза» досталась в упорной борьбе с Никитой Юрковским и Вадимом Алексеевым на автомобиле «Нива» (2 место) и заводским пикапом УАЗ Виталия Проненко и Дмитрия Агафонова (1 место). А в зачёте «Холмов России» у Дениса Калинина и Максима Плюхина на этой гонке только 4 место – им не удалось опередить опытнейший дуэт Виктора Сандыбаева и Юрия Андронова из Чебоксар.

В общем, турнирный расклад в Кубке России 2019 года изменился. Впереди решающая гонка в Ивановской области, отличающаяся непредсказуемостью.

Авторы фотографий: Алексей Кот, Наталья Соколова и Майкл Токарев.