Мобильный рынок на наш взгляд сейчас перенасыщен. Смартфонов представлено на любой вкус и цвет. И как не заблудиться в таком многообразии мы едва ли подскажем, но мы с удовольствием расскажем про один интересный экземпляр бюджетного сегмента рынка. Представляем вашему вниманию BQ Magic (BQ-6040L).

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Внешний вид

Лицевая сторона представлена 6 дюймовым дисплеем углы которого скруглены, а верхнюю часть экрана скрывает небольшая бровь в виде 5 Мп камеры. Хочется отметить, что на экране уже наклеена защитная пленка – одной головной болью меньше. В самом дисплее сложно выделить что-то выдающееся – это обычная IPS матрица с расширением 1560х720 пикселей, не сильно яркая, но и не тусклая. Обрамляет все это чудо небольшая рамка с едва заметным вырезом под динамик и светодиодным индикатором.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

На верхнем торце 3.5 мм разъем для наушников, а на противоположной стороне динамик, разъем microUSB и микрофон. К сожалению, качество звука посредственное, динамик легко перекрыть в таком случае звук вообще теряется. На левой стороне лоток под две сим-карты размера nanoSim и карту памяти microSD до 128 Гб. На правом торце гладкая качелька громкости и текстурированная кнопка включения, благодаря чему ее очень легко определить тактильно.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

На задней стороне двойная камера на 13 и 2 Мп со светодиодной вспышкой, а чуть ниже — сканер отпечатка пальцев. Сканер удобно пользоваться только указательными пальцами. Это ожидаемо, но корпус выполнен их пластика и представлен тремя цветами: синий, красный и черный. Синий и красный корпуса глянцевые и очень маркие, имеют градиент цвета до черного наподобие телефонов Honor, а черный имеет покрытие soft-touch благодаря чему будет практичен в использовании.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Интерфейсы

Устройство работает на новом Android 9 Pie, а, следовательно, в функционале есть где разгуляться. Пробежимся по интересным моментам. Первое что попадается на глаза в настройках это пункт «Умное управление». Благодаря представленным там функциям вы с BQ Magic сможете стать единым целым.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

В настройках защиты устройства находится интересный пункт под названием «Распознавание лица». Да, бюджетный малыш способен распознавать ваше лицо и тем самым снимать блокировку с устройства. Работает данная функция достаточно хорошо, пусть в некоторых моментах медленно, но вы точно будете опознаны.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Раз уж пошла речь о безопасности устройства, то еще один из компонентов – сканер отпечатков пальцев, который может служить кнопкой «назад» при пользовании телефоном. Распознав отпечаток устройство дает короткую вибрацию и с небольшой задержкой становится доступно для пользования. Если ваш палец не удалось распознать Magic издаст две короткие вибрации – будьте добры, повторите попытку.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Вишенкой на торте является наличие NFC модуля, благодаря которому смартфоном можно совершать бесконтактную оплату. Даже популярные ныне Xiaomi не все способны этим похвастаться при такой-то цене. А вот Wi-Fi огорчил, отсутствует поддержка 5 ГГц, увы, только 2,4 ГГц. Само собой присутствует LTE и GPS/Глонасс.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Производительность

За производительность устройства отвечает 8 ядерный процессор UNISOC SC9863A с частотой 1.6 ГГЦ, подбадривает его 2 Гб оперативной памяти и по текущим меркам этого мало. При обычной работе телефон ведет себя на приемлемом уровне, не без редких фризов, но все же. Показатели синтетических бенчмарков таковые: Antutu — 73419, GeekBench – 832.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Камера

Тренды мобильных камер не обошли стороной BQ Magic. Тут и двойная камера, и даже сам искусственный интеллект поможет сделать вам фотографию. Что мы имеем по факту? Мы получили шумные фотографии при плохом освещении и слабоватая детализация при дневном свете. Но это если не принимать во внимание тот факт, что это бюджетная модель. Обобщая все факты о камере, можно поставить твердую четверку с плюсом из пяти, искусственный интеллект подберёт параметры съемки для достижения наилучшего качества фотографии и дело за малым -спустить затвор камеры.

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Примеры фотографий с основных камер:

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры

Примеры фотографий на фронтальную камеру:

BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
Обычный режим
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
Эффект «Портрет»
BQ Magic (BQ-6040L) – вместить в себя все за небольшие деньги Обзоры
Эффект «Красивое лицо»

Автономность

В BQ Magic установлен аккумулятор на 4000 мА/ч и это при толщине корпуса 8,7 мм. Автономности для обычных задач без избыточных игр и видео хватит на двое суток, в противном случае, в конце рабочего дня устройство нужно будет зарядить.

Ближайшие конкуренты

Если сравнивать BQ Magic с аналогичными смартфонами других производителей получаем следующие:

Характеристики BQ-6040L Magic HUAWEI Y6 Honor 8A
Экран Диагональ + Тип экрана 6.09 » IPS «6.09 «» IPS «6.09 » IPS
Разрешение HD+ 1560 × 720 HD+ 1560 × 720 HD+ 1560 × 720
Процессор Процессор SC9863A MT6761 MT6765
Ядра 8 ядер 4 ядра 8 ядер
ОС Android Android™ 9 Pie Android™ 9.0 Android™ 9.0
Память RAM/ROM 2ГБ+32ГБ 2 ГБ+32 ГБ 2 ГБ+32 ГБ
Камера Основная 13.0 + 2.0 МП 13 МП 13 МП
Фронтальная 5.0 МП 8 МП 8 МП
Безопасность Fingerprint Есть Есть Есть
Face Unlock Есть Есть Есть
Аккумулятор Емкость 4000 мА*ч 3020 мА*ч 3020 мА*ч
NFC Есть/Нет Есть Нет Есть
Цена РРЦ 7990 9490 9990
Преимущества BQ У BQ процессор мощнее. У BQ двойная основная камера. У BQ аккумулятор мощнее. У BQ есть бесконтактная оплата. У BQ цена ниже У BQ двойная основная камера. У BQ аккумулятор мощнее. У BQ цена ниже.

 

Оценка по версии Живого Волгограда
Материалы и сборка
5
Экран
7
Производительность
6
Интерфейсы, связь и датчики
9
Звук
3
Автономность
10
Дизайн
7
Цена
10
Камеры
7
ИТОГ

Итог:

Плюсы:

  • Автономность
  • Камера
  • NFC
  • Android 9
  • Сканер отпечатков пальцев
  • Face ID

    • Минусы:

    • Маркий корпус
    В конечном счете мы получили смартфон по бюджетной цене с большим функционалом. В нем собрано практически все, что сейчас хотят видеть в телефонах. Аналоги при такой же цене выглядят слабыми.
    7.1
    КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
    Предыдущая статьяТОП-5 интересных событий города на 29-30 июня
    Следующая статьяКонцессии улучшили качество водоснабжения на юге Волгограда

    :-P
    [add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
    Больше мероприятий...

    Читайте также:

    1. MWC 2018: самые горячие новинки мира мобильных технологий
    2. Wileyfox Storm — дерзкий Android на стероидах
    3. BQ-5514L и BQ-5514G: очередное обновление линейки Strike Power