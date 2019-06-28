Мобильный рынок на наш взгляд сейчас перенасыщен. Смартфонов представлено на любой вкус и цвет. И как не заблудиться в таком многообразии мы едва ли подскажем, но мы с удовольствием расскажем про один интересный экземпляр бюджетного сегмента рынка. Представляем вашему вниманию BQ Magic (BQ-6040L).
Внешний вид
Лицевая сторона представлена 6 дюймовым дисплеем углы которого скруглены, а верхнюю часть экрана скрывает небольшая бровь в виде 5 Мп камеры. Хочется отметить, что на экране уже наклеена защитная пленка – одной головной болью меньше. В самом дисплее сложно выделить что-то выдающееся – это обычная IPS матрица с расширением 1560х720 пикселей, не сильно яркая, но и не тусклая. Обрамляет все это чудо небольшая рамка с едва заметным вырезом под динамик и светодиодным индикатором.
На верхнем торце 3.5 мм разъем для наушников, а на противоположной стороне динамик, разъем microUSB и микрофон. К сожалению, качество звука посредственное, динамик легко перекрыть в таком случае звук вообще теряется. На левой стороне лоток под две сим-карты размера nanoSim и карту памяти microSD до 128 Гб. На правом торце гладкая качелька громкости и текстурированная кнопка включения, благодаря чему ее очень легко определить тактильно.
На задней стороне двойная камера на 13 и 2 Мп со светодиодной вспышкой, а чуть ниже — сканер отпечатка пальцев. Сканер удобно пользоваться только указательными пальцами. Это ожидаемо, но корпус выполнен их пластика и представлен тремя цветами: синий, красный и черный. Синий и красный корпуса глянцевые и очень маркие, имеют градиент цвета до черного наподобие телефонов Honor, а черный имеет покрытие soft-touch благодаря чему будет практичен в использовании.
Интерфейсы
Устройство работает на новом Android 9 Pie, а, следовательно, в функционале есть где разгуляться. Пробежимся по интересным моментам. Первое что попадается на глаза в настройках это пункт «Умное управление». Благодаря представленным там функциям вы с BQ Magic сможете стать единым целым.
В настройках защиты устройства находится интересный пункт под названием «Распознавание лица». Да, бюджетный малыш способен распознавать ваше лицо и тем самым снимать блокировку с устройства. Работает данная функция достаточно хорошо, пусть в некоторых моментах медленно, но вы точно будете опознаны.
Раз уж пошла речь о безопасности устройства, то еще один из компонентов – сканер отпечатков пальцев, который может служить кнопкой «назад» при пользовании телефоном. Распознав отпечаток устройство дает короткую вибрацию и с небольшой задержкой становится доступно для пользования. Если ваш палец не удалось распознать Magic издаст две короткие вибрации – будьте добры, повторите попытку.
Вишенкой на торте является наличие NFC модуля, благодаря которому смартфоном можно совершать бесконтактную оплату. Даже популярные ныне Xiaomi не все способны этим похвастаться при такой-то цене. А вот Wi-Fi огорчил, отсутствует поддержка 5 ГГц, увы, только 2,4 ГГц. Само собой присутствует LTE и GPS/Глонасс.
Производительность
За производительность устройства отвечает 8 ядерный процессор UNISOC SC9863A с частотой 1.6 ГГЦ, подбадривает его 2 Гб оперативной памяти и по текущим меркам этого мало. При обычной работе телефон ведет себя на приемлемом уровне, не без редких фризов, но все же. Показатели синтетических бенчмарков таковые: Antutu — 73419, GeekBench – 832.
Камера
Тренды мобильных камер не обошли стороной BQ Magic. Тут и двойная камера, и даже сам искусственный интеллект поможет сделать вам фотографию. Что мы имеем по факту? Мы получили шумные фотографии при плохом освещении и слабоватая детализация при дневном свете. Но это если не принимать во внимание тот факт, что это бюджетная модель. Обобщая все факты о камере, можно поставить твердую четверку с плюсом из пяти, искусственный интеллект подберёт параметры съемки для достижения наилучшего качества фотографии и дело за малым -спустить затвор камеры.
Примеры фотографий с основных камер:
Примеры фотографий на фронтальную камеру:
Автономность
В BQ Magic установлен аккумулятор на 4000 мА/ч и это при толщине корпуса 8,7 мм. Автономности для обычных задач без избыточных игр и видео хватит на двое суток, в противном случае, в конце рабочего дня устройство нужно будет зарядить.
Ближайшие конкуренты
Если сравнивать BQ Magic с аналогичными смартфонами других производителей получаем следующие:
|Характеристики
|BQ-6040L Magic
|HUAWEI Y6
|Honor 8A
|Экран
|Диагональ + Тип экрана
|6.09 » IPS
|«6.09 «» IPS
|«6.09 » IPS
|Разрешение
|HD+ 1560 × 720
|HD+ 1560 × 720
|HD+ 1560 × 720
|Процессор
|Процессор
|SC9863A
|MT6761
|MT6765
|Ядра
|8 ядер
|4 ядра
|8 ядер
|ОС
|Android
|Android™ 9 Pie
|Android™ 9.0
|Android™ 9.0
|Память
|RAM/ROM
|2ГБ+32ГБ
|2 ГБ+32 ГБ
|2 ГБ+32 ГБ
|Камера
|Основная
|13.0 + 2.0 МП
|13 МП
|13 МП
|Фронтальная
|5.0 МП
|8 МП
|8 МП
|Безопасность
|Fingerprint
|Есть
|Есть
|Есть
|Face Unlock
|Есть
|Есть
|Есть
|Аккумулятор
|Емкость
|4000 мА*ч
|3020 мА*ч
|3020 мА*ч
|NFC
|Есть/Нет
|Есть
|Нет
|Есть
|Цена
|РРЦ
|7990
|9490
|9990
|Преимущества BQ
|У BQ процессор мощнее. У BQ двойная основная камера. У BQ аккумулятор мощнее. У BQ есть бесконтактная оплата. У BQ цена ниже
|У BQ двойная основная камера. У BQ аккумулятор мощнее. У BQ цена ниже.