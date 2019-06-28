Мобильный рынок на наш взгляд сейчас перенасыщен. Смартфонов представлено на любой вкус и цвет. И как не заблудиться в таком многообразии мы едва ли подскажем, но мы с удовольствием расскажем про один интересный экземпляр бюджетного сегмента рынка. Представляем вашему вниманию BQ Magic (BQ-6040L).

Внешний вид

Лицевая сторона представлена 6 дюймовым дисплеем углы которого скруглены, а верхнюю часть экрана скрывает небольшая бровь в виде 5 Мп камеры. Хочется отметить, что на экране уже наклеена защитная пленка – одной головной болью меньше. В самом дисплее сложно выделить что-то выдающееся – это обычная IPS матрица с расширением 1560х720 пикселей, не сильно яркая, но и не тусклая. Обрамляет все это чудо небольшая рамка с едва заметным вырезом под динамик и светодиодным индикатором.

На верхнем торце 3.5 мм разъем для наушников, а на противоположной стороне динамик, разъем microUSB и микрофон. К сожалению, качество звука посредственное, динамик легко перекрыть в таком случае звук вообще теряется. На левой стороне лоток под две сим-карты размера nanoSim и карту памяти microSD до 128 Гб. На правом торце гладкая качелька громкости и текстурированная кнопка включения, благодаря чему ее очень легко определить тактильно.

На задней стороне двойная камера на 13 и 2 Мп со светодиодной вспышкой, а чуть ниже — сканер отпечатка пальцев. Сканер удобно пользоваться только указательными пальцами. Это ожидаемо, но корпус выполнен их пластика и представлен тремя цветами: синий, красный и черный. Синий и красный корпуса глянцевые и очень маркие, имеют градиент цвета до черного наподобие телефонов Honor, а черный имеет покрытие soft-touch благодаря чему будет практичен в использовании.

Интерфейсы

Устройство работает на новом Android 9 Pie, а, следовательно, в функционале есть где разгуляться. Пробежимся по интересным моментам. Первое что попадается на глаза в настройках это пункт «Умное управление». Благодаря представленным там функциям вы с BQ Magic сможете стать единым целым.

В настройках защиты устройства находится интересный пункт под названием «Распознавание лица». Да, бюджетный малыш способен распознавать ваше лицо и тем самым снимать блокировку с устройства. Работает данная функция достаточно хорошо, пусть в некоторых моментах медленно, но вы точно будете опознаны.

Раз уж пошла речь о безопасности устройства, то еще один из компонентов – сканер отпечатков пальцев, который может служить кнопкой «назад» при пользовании телефоном. Распознав отпечаток устройство дает короткую вибрацию и с небольшой задержкой становится доступно для пользования. Если ваш палец не удалось распознать Magic издаст две короткие вибрации – будьте добры, повторите попытку.

Вишенкой на торте является наличие NFC модуля, благодаря которому смартфоном можно совершать бесконтактную оплату. Даже популярные ныне Xiaomi не все способны этим похвастаться при такой-то цене. А вот Wi-Fi огорчил, отсутствует поддержка 5 ГГц, увы, только 2,4 ГГц. Само собой присутствует LTE и GPS/Глонасс.

Производительность

За производительность устройства отвечает 8 ядерный процессор UNISOC SC9863A с частотой 1.6 ГГЦ, подбадривает его 2 Гб оперативной памяти и по текущим меркам этого мало. При обычной работе телефон ведет себя на приемлемом уровне, не без редких фризов, но все же. Показатели синтетических бенчмарков таковые: Antutu — 73419, GeekBench – 832.

Камера

Тренды мобильных камер не обошли стороной BQ Magic. Тут и двойная камера, и даже сам искусственный интеллект поможет сделать вам фотографию. Что мы имеем по факту? Мы получили шумные фотографии при плохом освещении и слабоватая детализация при дневном свете. Но это если не принимать во внимание тот факт, что это бюджетная модель. Обобщая все факты о камере, можно поставить твердую четверку с плюсом из пяти, искусственный интеллект подберёт параметры съемки для достижения наилучшего качества фотографии и дело за малым -спустить затвор камеры.

Примеры фотографий с основных камер:

Примеры фотографий на фронтальную камеру:

Обычный режим Эффект «Портрет» Эффект «Красивое лицо»

Автономность

В BQ Magic установлен аккумулятор на 4000 мА/ч и это при толщине корпуса 8,7 мм. Автономности для обычных задач без избыточных игр и видео хватит на двое суток, в противном случае, в конце рабочего дня устройство нужно будет зарядить.

Ближайшие конкуренты

Если сравнивать BQ Magic с аналогичными смартфонами других производителей получаем следующие: