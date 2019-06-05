Если вы ещё не были в ботаническом саду, то обязательно сходите. Тем более сейчас там очень много красок. Прогуляться по территории ботанического сада может любой желающий, нужно лишь записаться. Посетители могут увидеть около полутора тысяч растений, в том числе и редкие для нашего региона виды.

Как рассказали специалисты ботанического сада, на двух участках им удалось вырастить тюльпановое дерево, инжир, самшит, несколько коллекций ирисов, хост, лилейников, пряные травы. В июне в первой половине дня посетители смогут полюбоваться цветущими кувшинками.

Сад можно посетить как самостоятельно, так и записавшись на познавательную экскурсию, во время которой сотрудники расскажут про теневой сад, водный сад, покажут растения Волго-Ахтубинской поймы. Продолжительность экскурсии составляет 40 минут, необходима предварительная запись по телефону (8442)-60-28-41.

Режим работы ботанического сада: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:30. Адрес: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27.