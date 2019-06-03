В субботу на ТНТ завершились «ПЕСНИ» – самый масштабный музыкальный проект в России, который дал возможность малоизвестным музыкантам стать настоящими артистами и пробиться в топы iTunesи AppleMusic. Теперь их песни поет вся страна. Победителем проекта, которому достались 6 миллионов рублей и контракт с BlackStar, стал рэпер Slame– его выбрали зрители. А нашей землячке Анне Борониной, которая также была участницей команды BlackStar, но не прошла в финал шоу, Тимати лично предложил контракт с его лейблом.

Боронина: «Я проделала такой тернистый путь, провела столько бессонных ночей, что была готова просто разрубать и рвать все на своем ходу, хотя раньше мне казалось, что мой характер не такой. Для меня это именно та мечта, к которой я шла всю жизнь. Да, я непохожа на остальных подписантов BlackStar, но в этом качестве я чувствую себя просто прекрасно, и я очень счастлива.

Всем, кто поддерживал меня из Волгограда, я хочу сказать – вы мои любимые, мои драгоценные, мои самые-самые-самые! Вот он, наш патриотизм, тот самый бой, который мы выиграли!»

Финальный выпуск шоу «ПЕСНИ» можно посмотреть на ТНТ-PREMIER, а лучшие выступления участников проекта – на официальном YouTube-канале ТНТ!