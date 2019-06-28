Начиная с 28 июня в Волгограде введены дополнительные меры для обеспечения сохранности дорог: при показателях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов движение большегрузного транспорта по автомагистралям и дорогам областного центра возможно только с 22:00 до 10:00. Соответствующее распоряжение подписано в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда.

​Информация об изменениях направлена в Минтранс России, ассоциации автоперевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, профильные органы соседних субъектов РФ.

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства на весь период действия ограничительных мер на магистралях будет контролироваться соблюдение водителями грузового автомобильного транспорта установленного режима движения. Ограничения будут действовать до 31 августа 2019 года.