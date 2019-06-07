В регионе продолжаются работы по обработки лесов от вредителей. На площади более семи тысяч гектаров проведены мероприятия по ликвидации очагов опасных для деревьев насекомых. Всего в волгоградском регионе в текущем году планируется обработать с воздуха и земли более восьми тысяч гектаров зеленых насаждений.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, в волгоградском регионе завершается обработка территории лесного фонда против рыжего соснового пилильщика, красноголового и звездчатого пилильщиков-ткачей и соснового шелкопряда.

По результатам обследования, проведенного специалистами весной на землях лесного фонда Волгоградской области, в мероприятиях по подавлению численности вредных организмов нуждались зеленые насаждения на общей площади 8,6 тысячи гектаров в 8 лесничествах из 22-х. В настоящее время с помощью наземной и авиационной техники специальными препаратами обработаны территории семи лесничеств; одновременно оценивается эффективность проводимых истребительных мероприятий.

Напомним, в лесных массивах, где проводится обработка, введено ограничение пребывания граждан. Для информирования населения устанавливаются предупредительные аншлаги в местах проведения работ, с помощью шлагбаумов перекрываются лесные дороги.