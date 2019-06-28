На конкурс чтецов #Волгограду_посвящаю, посвященному 430-летию города, свои видеоролики с заявкой на участие отправили более 90 волгоградцев. Ближайший отборочный тур, в котором заявлены участники из Красноармейского и Кировского районов, пройдет 30 июня с 19.00 до 20.00 на открывшейся после реконструкции верхней террасе набережной. На одной сцене с чтецами в этот же день выступят и барды, принимающие участие в конкурсе авторской песни «Мой город мне дорог».

Жюри оценит выступления конкурсантов в четырех номинациях, в том числе будет учитываться их умение держаться перед большой аудиторией. В первой номинации «#Звонкие_строки» выступают авторы собственных стихов. Художественные чтения произведений посвященных Волгограду проходят в рамках номинации «#Город_в_котором_я_живу». «#Поэтический_сюрприз» — для тех, кто хочет удивить зрителей оригинальным чтением, выступить дуэтом или под аккомпанемент, использовать пантомиму, инсценировку и т.д. Предусмотрена и особая номинация для участников с ограниченными возможностями здоровья — «#Творчество_без_границ».

Прием заявок продолжится до 25 августа, принять участие в творческом состязании могут все желающих в возрасте старше 14 лет. Оценить поэтический и актерский талант конкурсантов жюри предстоит еще 21 июля, 4 и 18 августа Подведение итогов и награждение победителей состоится 1 сентября, в день празднования Дня города, на обновленной территории сквера им. Пушкина.

Организаторами конкурса выступает волгоградское муниципальное учреждение культуры «Централизованная система городских библиотек» и Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда. Прием заявок для участия осуществляется в Центральной библиотеке (проспект имени В.И. Ленина, 42) – либо на электронном носителе, либо по электронной почте: obmс[email protected] C заявкой необходимо предоставить видеоролик в формате MP4 с записью выступления. Форму заявки и Положение о конкурсе можно найти на сайте МУК «Волгоградконцерт».