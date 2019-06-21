Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил сеть в хуторе Нижнеосиновском Суровикинского района. Запуск базовой станции в стандартах 3G и 4G состоялся в рамках соглашения с администрацией Волгоградской области и реализации федеральной программы по сокращению цифрового неравенства.

Tele2 стал единственным оператором, который обеспечил устойчивым соединением и доступом к скоростному мобильному интернету в стандартах 3G и 4G жителей хутора Нижнеосиновского Суровикинского района. До запуска сетевой инфраструктуры оператора стабильный сигнал мобильной связи в этом месте отсутствовал. Теперь более 700 человек получили доступ к скоростному мобильному интернету, имеющему особое социальное значение для отдаленных населенных пунктов.

Tele2 реализует на территории Волгоградской области программу обеспечения связью удаленных и труднодоступных населенных пунктов, а также сельских поселений с населением менее 1000 человек. Запуск сети в населенных пунктах состоялся при содействии администрации Волгоградской области в рамках соглашения с Tele2 и реализации федеральной программы по сокращению цифрового неравенства. Соглашение, подписанное в апреле 2019 года, предусматривает вложение компании в сетевую инфраструктуру региона до 750 млн рублей, расширение сетей, в том числе в стандартах 3G и 4G, а также участие оператора в социальных проектах.

Так, за 2019 год оператор обязался обеспечить связью 27 малых населенных пунктов, в десяти из которых отсутствует стабильный сигнал. В апреле-мае скоростной мобильный интернет Tele2 уже был запущен в хуторах Светлоярского и Урюпинского районов Волгоградской области. По итогам I квартала 2019 года скоростной мобильный интернет в стандарте 3G был доступен 90% населения Волгоградской области, 4G – 85%, голосовыми услугами могут пользоваться 99% жителей региона.

Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2:

«Tele2 продолжает реализацию инвестиционного соглашения, которое было подписано с администрацией Волгоградской области в апреле 2019 года. Одним из ключевых моментов этого соглашения является запуск сетей в малых населенных пунктах. Современному человеку сложно представить жизнь без мобильного телефона. Запуск сетей в малых населенных пунктах имеет особую социальную значимость, поскольку высокоскоростной мобильный интернет помогает жителям поселков и хуторов наравне с жителями крупных городов пользоваться современными сервисами – госуслугами, телемедициной, электронными библиотеками, а также оставаться на связи с родными».

Сергей Торбин, председатель комитета информационных технологий и коммуникаций Волгоградской области:

«Технологии сотовой связи помимо общения по телефону обеспечивают доступ к сети интернет не только в доме или офисе, но и в любой точке, что актуально для селян. По соглашению с компанией Tele2 в этом году в регионе уже установлены и функционируют пять базовых станций в населенных пунктах, в которых никогда не было мобильной связи. Развитие инфраструктуры доступа к сети интернет — одна из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика».