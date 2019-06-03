1 июня в 60 городах России, 8 городах Казахстана и Белоруссии прошел традиционный забег «Зелёный марафон». На старт дистанций в Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Пензе, Саратове, Самаре, Тольятти и Ульяновске вышло почти 16 тысяч человек. Вдоль трасс их поддерживало еще более 17 тысяч зрителей.

Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт

В Волгограде дистанцию 4,2 км Зеленого марафона преодолели более 3000 жителей. Детские забеги собрали около 600 участников. Впервые даже малыши четырех лет пробежали свой первый «Марафончик». На старт детского забега вместе с ребятами вышел настоящий робот.

Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт

Для участников забегов и болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа, старт забегам вместе с Управляющим Волгоградским отделением Евгением Воеводиным дал известный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион – Максим Опалев.

Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт
Более 33 000 жителей Поволжья приняли участие в «Зеленом марафоне» Featured Общество Спорт

В преддверии марафона в Волгограде была проведена социальная акция, которая была выбрана путем голосования на сайте «Зеленого марафона». Наибольшее количество голосов набрала акция помощи Фонду «Дети в беде». В дар Фонду передали 30 000 рублей.

:-P
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Порядка 1400 волгоградцев уже зарегистрировались для участия в «Зеленом марафоне» 2015
  2. РУСАЛ объявляет о старте новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!»
  3. В Волгограде прошел Олимпийский день