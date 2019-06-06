Билайн предлагает получить до 5 000 бонусных рублей на счет при покупке смартфонов Apple. Предложение действует для всех участников бонусной программы «Безумные дни» в интернет-магазине и магазинах Билайн по всей России.

Акция распространяется на ряд моделей iPhone, а именно на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max. Приобретая любое из устройств, участвующих в акции, клиент получает повышенный кэшбэк – 5 000 бонусных рублей на счет бонусной программы «Безумные дни». Потратить накопленные бонусы можно в течение 30 дней с момента покупки.

«Безумные дни» – бонусная программа с абсолютно прозрачной и удобной системой накопления и списания бонусов – была представлена Билайн в конце 2018 года. Менее, чем за 5 месяцев существования программы ее участниками стали порядка 300 000 человек. В общей сложности уже было начислено более 377 млн бонусных рублей, большую часть которых участники «Безумных дней» потратили на аксессуары, смартфоны, планшеты и другие девайсы.

Стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России, пройдя простую и быструю онлайн-регистрацию на сайте http://beel.ink/crazy/ или в офисах Билайн. Потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов, а также на акционные предложения с повышенным уровнем скидки, в магазинах и в интернет-магазине Билайн https://moskva.beeline.ru/shop/.

Период проведения акции с Apple iPhone 22.05.2019 по 30.06.2019. Действие бонусной программы «Безумные дни» бессрочно.

Количество оборудования ограничено. Акции действует на всей территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Организатор акций: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, МОСКВА, УЛ.ВОСЬМОГО МАРТА, Д.10, КОРП.14, ОГРН 1027700166636.