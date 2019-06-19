Билайн расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», объединившим в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный Билайн специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах Билайн по всей России.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»: «Социальная миссия Билайн – создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт «Социальный пакет», учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня «Социальный пакет» выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России».

В стоимость тарифного плана «Социальный пакет» в части мобильной связи входят:

200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

Безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия — 1000 SMS в месяц;

Пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

Безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями;

Билайн обеспечивает стабильное качество сервиса благодаря реализации специальной программы по модернизации и улучшению качества сети. В Волгоградской области оператор увеличил количество базовых станций 4G, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет (оборудование, работающее в стандарте 4G, установлено на 60% построенных в регионе базовых станций). В 2019 году новые базовые станции появились во всех районах Волгограда, в населенных пунктах Елань, Палласовка, а также в городах Михайловка и Камышин.

Для жителей Волгоградской области абонентская плата продукта тарифного плана «Социальный пакет» составляет всего 99 рублей в месяц. Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов. Активное участие в разработке рекомендаций по включению специализированных сервисов для клиентов с особыми потребностями принимали специалисты инклюзивного проекта Everland и социального движения «Белая трость», основанного инвалидами по зрению.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ МЕДИКОВ

«Мой Доктор» (16+) – удобный сервис для удаленной консультации с врачами, когда отсутствует возможность оперативно приехать в городскую поликлинику. Стоимость подписки для абонентов социального тарифа – всего 60 рублей в месяц, в которую входят 5 срочных консультаций с дежурным педиатром или терапевтом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В продукте предусмотрена услуга «Доверительный платеж» – это возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при 0 баланса номера телефона. Для таких ситуаций доступна простая команда для пополнения счета, удобная для людей с ограниченными возможностями. При ее наборе счет пополнится автоматически на 30 рублей на три дня без взимания дополнительной платы за услугу.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ РЕСУРСАМ

Для клиентов «Социального пакета» реализован безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты.

Благодаря бесплатному доступу к таким ресурсам клиенты тарифа смогут получать информацию по трудоустройству на порталах Федеральной службы по труду и занятости ( rostrud.ru , trudvsem.ru , онлайнинспекция.рф ), информацию о пенсионном обеспечении на портале Пенсионного фонда ( pfrf.ru ), о мерах социальной поддержки ( egisso.ru ), информацию по вопросам установления инвалидности ( fbmse.ru ), информацию по вопросам инвалидности и реабилитации на портале государственной программы «Доступная среда» ( zhit—vmeste.ru ).

ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК

В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будут доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получении консультаций, вызов служб МЧС и т.д. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно.

Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы карты Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

Подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах Билайн при предъявлении документа, подтверждающего право получение льгот. По одному документу, подтверждающий право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на https://volgograd.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/socialniy-paket/