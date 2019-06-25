Билайн значительно расширил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону. С начала 2019 год компания на 22% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Благодаря новому оборудованию скорости мобильного интернета остаются стабильно высокими при перемещении по прибрежной и горной части курорта.

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети. Это позволяет клиентам загружать более объемный контент: смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляцию в социальные сети и пользоваться другими услугами.

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие в Адлере, Лоо, Лазаревской, Дагомысе, Мацесте, Роза Хутор и др. Место для расположения нового оборудования компания выбирала по итогам анализа потребностей клиентов. Базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в местах массового скопления клиентов.

Беслан Магомадов, территориальный управляющий Краснодарского кластера ПАО «ВымпелКом»:

«В летний период объем передаваемого трафика и количество пользователей мобильного интернета существенно вырастает, поэтому важно было провести работы по увеличению емкости сети. Билайн готов к тому, чтобы отдыхающие в Сочи активно делились своими впечатлениями в режиме онлайн, выкладывали в соцсети фотографии и видео, общались в мессенджерах с родными и друзьями».