Жителей и гостей города приглашают посетить бесплатную экскурсию по Мамаеву Кургану, которая состоится 22 июня. Экскурсию проведут специалисты Туристско-информационного центра Волгоградской области.

Участники экскурсии поднимутся на вершину Мамаева кургана, узнают главные факты о переломном сражении Великой Отечественной войны – Сталинградской битве, вспомнят имена героев советской армии. Экскурсовод также расскажет, как строился мемориальный комплекс, монумент «Родина-мать зовет!», какие особенности архитектурной композиции встречаются во время подъема к вершине кургана.

Экскурсии стартуют от фонтана в новом парке «Победа», напротив стадиона «Волгоград Арена». Сбор группы – 22 июня в 9:30. Продолжительность программы – 2 часа. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону Туристско-информационного центра Волгоградской области +7 (8442) 52-98-93.

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