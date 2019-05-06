Жителям и гостям региона предлагают совместить посещение красивейших природных объектов с отдыхом на специально подготовленных зеленых стоянках, где они смогут отлично провести время и в то же время не навредить природе.

Для посетителей природных парков специалисты подготовили различные экскурсионные программы, которые были разработаны с учетом различных интересов и возможностей отдыхающих. Для туристов предусмотрены как пешие, так и автомобильные маршруты с посещением уникальных природных, культурно-исторических объектов, предусмотрена возможность организации сплавов и отдыха вблизи водоемов.

Так, гости природных парков могут посетить биосферный заповедник Волго-Ахтубинской поймы, знаменитое озеро Эльтон; посмотреть на валуны-великаны в природном парке «Нижнехоперский»; увидеть самые высокие в Европе меловые горы в «Донском», ландшафтные комплексы, сочетающие леса и пустынные пески в «Усть-Медведицком», знаменитые Столбичи и Щербаковскую балку – в природном парке «Щербаковский».

Для ценителей отдыха у воды организованы зеленые стоянки и места массового отдыха в природных парках «Донской», «Усть-Медведицкий», «Цимлянские пески», «Щербаковский», «Волго-Ахтубинская пойма».

Тем, кто интересуется историей родного края, бытом и традициями казаков, поволжских немцев и татар, будут интересны экскурсии в природные парки «Нижнехоперский», «Цимляские пески», «Щербаковский». Например, маршрут «Купола над Доном» проходит по одному из древнейших поселений нашей области — станице Усть-Медведицкой (ныне — город Серафимович). Сотрудники «Усть-Медведицкого» парка расскажут о возникновении станицы и познакомят экскурсантов с объектами архитектуры ХIХ века, церковью во имя Воскресения Господня с приделом Николая Чудотворца и Троицкой церковью.

Во всех парках разработаны туры выходного дня. Например, посетителям «Эльтонского» смогут предложить короткую, двухчасовую экскурсию «Улаган – прошлое и настоящее» или 147-ми километровый автомобильно-пеший маршрут «Семиречье», рассчитанный на семь–восемь часов пути. В «Нижнехоперском» гостей ждет полное впечатлений путешествие по реке Хопер, за каждым поворотом которой открываются живописные пейзажи: дикая степь сменяется пойменными лесами и лугами, белопесчаными пляжами, меловыми обрывами, пойменными озерами, богатыми рыбой. На этом пути можно встретить постоянных обитателей Хоперской поймы — серую цаплю, краснокнижного орлана-белохвоста и степного орла.

Для качественной организации путешествия или экскурсии рекомендуется заранее обращаться в природные парки по телефонам или электронной почте и сообщать сотрудникам о дате приезда и своих предпочтениях. Тем, кто привык отдыхать самостоятельно, важно помнить, что на территории региона продолжается пожароопасный сезон. Леса и зеленые массивы можно посещать при строгом соблюдении правил пожарной безопасности.