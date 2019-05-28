Жителей региона информируют о недопустимости сбора краснокнижных видов орхидей, крупнейшая популяция которых была обнаружена в природном парке «Усть-Медведицкий».

Экологи насчитали несколько сотен стеблей ятрышника шлемоносного и ятрышника клопоносного – редчайших видов, внесенных в международный список особо охраняемых растений, запрещенных к обороту.

Ранее места произрастания ятрышников фиксировались в Чернышковском и Калачевском районах Волгоградской области. Как правило, численность этих краснокнижных растений в популяции ограничивались несколькими десятками цветков. На территории парка «Усть-Медведицкий» в предыдущие годы ботаники встречали лишь единичные экземпляры диких орхидей. Поэтому обнаружение такой крупной популяции стало значимым событием не только для сотрудников учреждения, но и ботаников всего региона.

Найденное место произрастания редких видов специалистами природного парка будет взято под охрану. Экологи организуют мониторинг их численности и состояния. Кроме того, так как популяция расположена в непосредственной близости к населенному пункту, сотрудники «Усть-Медведицкого» проведут просветительскую работу, в ходе которой проинформируют местных жителей о природной ценности обнаруженных видов, недопустимости сбора редких орхидей на букеты и возможном административном наказании за причинение вреда этим растениям.