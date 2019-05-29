Сегодня Волжский судостроительный-судоремонтный завод спустил на воду химический танкер «Марлин», способный перевозить шесть видов груза, включая метанол. Судно было построено по заказу петербургской транспортной компании. Стоит отметить, подобный заказ волжские судостроители выполняли впервые.

Стоимость «Марлина» (Санкт-Петербург IMO- 9585912) составляет порядка 600 миллионов рублей, его длинна -140 метров, высота бортов — 6 метров, а ширина — 16,6 метра. По реке он способен перевозить до 4410 тонн нефти и химически опасных грузов, а по морю до 6610 тонн. Танкер был построен в соответствие с планом Минпромторга России по импортозамещению в судостроительной отрасли.

В скором времени «Марлин» будет отправлен заказчику, но перед этим танкер должен пройти программу швартовых и ходовых испытаний.