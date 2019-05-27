Волгоградский музыкальный театр покажет премьеру мюзикла «Бременские музыканты» в День защиты детей — 1 июня. Увидеть новую постановку в завершающемся 87-м театральном сезоне можно будет также 3, 4 и 5 июня. Спектакль будет идти в сопровождении симфонического оркестра Волгоградского музыкального театра. Взрослых зрителей ждет ностальгическое путешествие в детство, а малышей – незабываемые приключения героев и чудесные мелодии.

Пьеса, написанная Василием Ливановым и Юрием Энтиным, объединяет сюжеты не только одноименной мультипликационной картины, но и мультфильма «По следам бременских музыкантов».

Спектакль идет в сопровождении оркестра — вероятно, что кто-то из маленьких зрителей впервые услышит живое исполнение любимых мелодий. Принцесса, Король и его придворные, Атаманша и шайка разбойников, и, конечно, зажигательная пятерка из Бремена примерили новые красочные костюмы и готовы к встрече со зрителями.