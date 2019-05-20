В рамках международной акции «Ночь музеев» «Концессии теплоснабжения» организовали для жителей Волгограда сумеречные экскурсии в Музей тепла, где соединились прошлое и настоящее теплового хозяйства. За пять часов экскурсионного времени в музее побывало свыше 80 человек.

Акция «Ночь музеев» проходила в Волгограде 18 мая. По этому случаю в Музее тепла «Концессий теплоснабжения» состоялась необычная экскурсионная программа. Вместе с директором музея, заслуженным работником ЖКХ Олегом Капустиным, гости получили возможность побывать в прошлом, в 1930-х годах, когда в Сталинграде была построена государственная районная электростанция. Именно СталГРЭС дала начало централизованному теплоснабжению города-героя.

Продвигаясь от экспоната к экспонату, жители узнавали о развитии теплового хозяйства в послевоенный период и в 60-е годы. В 1965 году была создана дирекция объединенных котельных и тепловых сетей Волгоградского горжилуправления, тогда же началось строительство крупнейших районных котельных, отапливающих десятки тысяч потребителей.

В ходе экскурсий горожанам рассказали, как производится тепло, почему зимой не замерзают трубы, где находится старейшая котельная Волгограда. Олег Семенович также продемонстрировал современные технологии, которые используются сегодня в работе тепловых сетей и позволяют обеспечить стабильную подачу тепла в дома.

На ночные экскурсии жители приходили семьями. Пока взрослые слушали экскурсовода, маленькие волгоградцы играли с экспонатами – каждый представленный на выставке предмет можно брать в руки. Особенно понравились детишкам химические опыты, которые проводил директор Музея тепла, рассказывая о процессе химочистки и умягчения производственной воды в котельных.

В завершении каждой экскурсии посетители участвовали в познавательной викторине о работе системы теплоснабжения. Всем участникам викторины вручили приятные подарки – раскраски «Путь воды». Также желающие могли почувствовать себя работниками теплового хозяйства и сделать креативное фото в фирменной спецодежде.

За пять часов, отведенных на сумеречные и ночные экскурсии, в Музее тепла побывало свыше 80 человек.

Напомним, посетить Музей тепла ООО «Концессии теплоснабжения» можно по предварительной записи. Телефон для записи: 8-904-407-68-77. Адрес: ул. Советская, 26а. Экскурсии проводятся бесплатно!