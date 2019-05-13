15 мая в выставочном центре Волгограда начинает свою работу 57-я Всероссийская выставка «МОДНЫЙ ТОВАР. Летний». Свой товар представят более двухсот участников из различных российских регионов – фабрик, заводов и крупных ателье. Тут можно будет найти одежду и обувь для мужчин и женщин, модный трикотаж, современные головные уборы, необходимые для защиты от палящего летнего солнца, солнцезащитные очки, принадлежностей для купания, натуральную косметику и многое другое. Также на выставке будет представлен домашний и кухонный текстиль, постельное белье, шторы и банные принадлежности.

Украшением выставки в дни её проведения станет показ мод от одного из ведущих образовательных учреждений волгоградского региона, модельеры которого представят новые идеи для создания стильных летних образов, а также организованы мастер-классы от творческой студии по изготовлению украшений и текстиля для кухни.

Для маленьких гостей на выставке будут представлены модели одежды на все случаи жизни, а также интересная развлекательная программа.

Выставка «МОДНЫЙ ТОВАР. Летний» будет работать ежедневно с 15 по 19 мая 2019 года с 10:00 до 19:00 часов в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» по адресу: Волгоград, просп.им.В.И.Ленина, д.65а.