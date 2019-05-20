День молока в Волгограде будет проходить уже в десятый раз, его проведут 1 июня в День защиты детей на Центральной набережной. Как отмечают организаторы, День молока в Волгограде стал очень популярным мероприятием и в 2017 году, когда участниками мероприятия стали 17 тысяч человек. Вместе они выпили более 7500 литров молока. В этом году организаторы праздника предполагают, что на обновленной и благоустроенной набережной соберется еще больше людей.

В рамках праздника гостям будут предложены только самые качественные и натуральные молочные угощения абсолютно бесплатно. Помимо угощений организаторы готовят и обширную развлекательную программу. В программе мероприятия запланирован концерт, интерактивные игровые площадки для детей, дегустация молочной продукции, работа фотозоны и др. Ожидаются призы и подарки для активных участников конкурсов.

День молока будет проводиться 1 июня с 15:00 до 19:00 на верхней террасе Центральной набережной.