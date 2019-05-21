Жителей и гостей города приглашают на концерт в честь Дня славянской письменности и культуры. Перед слушателями выступит сводный хор, состоящий из 400 участников различных хоровых коллективов региона, который исполнит яркую разноплановую программу в рамках традиционного праздничного концерта. Концерт состоится 24 мая возле театра «Царицынская опера».

Оформление сценического пространства будет организовано оригинально и ярко. Храм с величественными куполами и настоящей звонницей расположится прямо на ступенях театра.

Начнется праздник с театрализованного пролога оперы Александра Бородина «Князь Игорь» «Солнцу красному слава», подготовленного артистами «Царицынской оперы». Ведущие солисты театра Ирина Тисленко, Артем Ратников, Александр Еленик, Алексей Шапошников, Максим Орел исполнят знаменитые композиции.

Добавим, в мероприятии примут участие не только профессиональные коллективы, но и хоры школ искусств и музыкальных школ.

Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая. Праздник известен как День памяти первоучителей славянских народов — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В России праздник был возрожден в 1986 году, а в 1991 году получил статус государственного. К этому дню традиционно проводятся различные фестивали, концерты и другие мероприятия.