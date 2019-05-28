Уже в четвертый раз в Волгограде проведут акцию «Литературная ночь», которая состоится 1 июня в Волгоградской областной библиотеке для молодежи.

Откроется «Литературная ночь» в 16:00 разговором за круглым столом на тему «Проблемы молодой российской литературы и возможные пути их решения». Речь пойдёт о состоянии культурной жизни Волгограда в литературной сфере, о работающих проектах, о проблемах, с которыми сталкиваются волгоградские авторы, о путях их решения, которые кажутся наиболее эффективными. Среди прочих вопросов – обсуждение и создание регионального отделения Совета молодых литераторов, презентация которого состоялась 16 марта в рамках пятого Весеннего поэтического фестиваля в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. В качестве спикеров заявлены волгоградские поэты и писатели, участники литературных проектов и объединений. Специальный гость – руководитель Совета молодых литераторов Союза писателей России Андрей Тимофеев (г. Москва, в режиме онлайн). К участию в разговоре приглашаются все, кому интересны современные литературные процессы и течения.

В 17:00 на литературном ринге «Стивен Кинг против Говарда Лавкрафта» будут изучены и сравнены литературные заслуги двух признанных мастеров, чьи книги сегодня так популярны среди молодёжи. Участники дискуссии сравнят стиль обоих авторов, попытаются разобраться в их мифологии и постичь скрытый смысл их произведений.

В 18:00 участники познавательно-досугового проекта «БиблиоПерформанс» представят зрителям свое видение сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Сценическая миниатюра познакомит участников акции с тем, как читает Кэрролла современная молодёжь.

В 18:15 часов участники акции увидят сценическую мини-постановку «Не доверяйте Мелифаро, или Это надо проверить» от сообщества любителей литературного творчества Макса Фрая «Приют безумных».

В 18:30 начнутся выступления молодых музыкантов и поэтов.

Волгоградская библиотека для молодёжи находится по адресу: Череповецкая, 1. Вход свободный. Справки по телефонам: 8(8442)94-45-44, 89178386518 (Алёна Халыпенко).