На главной площади города прошла генеральная репетиция парада, посвященного 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Во время репетиции военные провели один проход механизированной колонны, в котором приняли участие легендарный танк времен войны Т-34, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», а также ретро-техника военных лет. Всего в параде задействовано более 30 единиц техники.

В репетиции приняли участие более 1,6 тыс. человек, среди которых: солдаты и офицеры Волгоградского гарнизона, курсанты академии МВД, МЧС, войска Национальной гвардии, сотрудники УФСИН, отделение казачьего войска Донского, кадеты Волгоградского кадетского казачьего корпуса, военно-патриотические клубы регионального отделения ДОССАФ России и отряды «Юнармии».

Напомним, что парад войск Волгоградского гарнизона и силовых структур состоится 9 мая в 10:00 по местному времени на площади Павших Борцов в Волгограде.