На время праздничных мероприятий общественный транспорт перейдет на усиленный режим работы. В общей сложности 9 Мая волгоградцев и гостей города будут перевозить более 450 единиц общественного транспорта.

Основные мероприятия, посвященные празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут на площади Павших борцов, на территории парковой зоны у интерактивного музея «Россия – моя история», а также на верхней террасе Набережной им. 62-ой Армии.

8 мая для зрителей акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане будет продлена работа скоростных трамваев в позднее вечернее время. Сразу после окончания шоу трамвайные поезда будут курсировать с интервалом движения 7-8 минут. Последнее отправление от станции «Мамаев курган» до «Ельшанки» в 23:30, до ВГТЗ – в 00:18.

9 Мая в Волгограде состоится одно из наиболее масштабных мероприятий Дня Победы — общероссийская акция «Бессмертный полк». Ежегодно участниками шествия в областном центре становятся около 50 тысяч человек. В полдень колонны отправятся от площади им. В.И.Ленина, пройдут по проспекту им. Ленина до входной группы мемориального комплекса «Мамаев курган» и далее по центральной лестнице с прохождением зала «Воинской славы». После завершения акции для её участников дополнительно будут организованы спецрейсы автобусов по маршрутам №21 и №25 – начиная с 14.30 общественный транспорт отправится от остановки «Мамаев Курган» со стороны Второй продольной магистрали по мере загрузки.

В этот день на трамвайные и троллейбусные маршруты выйдут 248 единиц электротранспорта. В том числе линия СТ будут усилена 42 трамвайными вагонами. Интервал движения скоростного транспорта по центру города составит порядка 2 минут. На несколько часов в связи с проведением акции «Бессмертный полк» троллейбусы № 9 и №12 с 9:00 до 16:00 продолжат работать в измененных границах: в северной части города – «Спартановка – Дворец Спорта», в южной части города – «Пл. им. Куйбышева – Дом союзов». Электротранспорт по маршруту №10А на время акции будет отправляться от остановки «Ул. им. Землячки» до «Пл. им. Куйбышева» в Советском районе.

После праздничного салюта, который будет дан в 22:00, общественный транспорт вновь перейдет на усиленный режим работы по полуночи. Во время наиболее интенсивного пассажиропотока, с 22:00 до 23:00, составы скоростного трамвая будут курсировать с интервалом движения 3 — 4 минуты, после 23:00 – 6 — 8 минут. Кроме того, волгоградцы смогут уехать из центра города от конечной станции «Детский центр» на трамваях маршрутов № 1, 2, 4, 10, следующих в Советский, Дзержинский, Ворошиловский районы. В сторону Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Дзержинского районов пассажиров продолжат перевозить троллейбусы маршрутов №9, 12 и 15А. От железнодорожного вокзала после 22:00 организовано 22 автобусных рейса в сторону Красноармейского и Тракторозаводского районов по маршрутам №2 и №21. Последние отправления — в 23:00 и 22:55 соответственно.