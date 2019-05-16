Если у вас дома поселился пушистый (или не совсем) друг, а вы ещё не знаете как за ним ухаживать и что с ним вообще делать, то обязательно запишитесь на бесплатную конференцию для владельцев собак и кошек, которая пройдет уже в ближайшее воскресенье. В рамках мероприятия участникам расскажут как правильно ухаживать и воспитывать своего питомца.

Конференция будет проходить 19 мая в 11:00 на базе кинологического центра Джульбарс в ТРЦ «Акварель». Участники смогут задать интересующие вопросы и обсудить их со специалистами. Для участия в конференции необходима предварительная регистрация по телефону 8 988 055 13 13.

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