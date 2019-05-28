В городе участились случаи получения жителями многоквартирных домов объявлений через почтовые ящики от организации «Центральная служба учета ресурсов г. Волгоград», которая настойчиво предлагает горожанам провести поверку счетчиков холодной и горячей воды. Концессии водо- и теплоснабжения предупреждают, данная организация не имеет отношения к поверке приборов учета.

В мае жители ряда домов областного центра обнаружили в своих почтовых ящиках листовки от организации «Центральная служба учета ресурсов г. Волгоград». Ссылаясь на действующее законодательство, фирма сообщает о необходимости обязательного проведения поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды. При этом указан контактный номер телефона, по которому абоненты могут согласовать дату и время поверки счетчиков.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» обращают внимание горожан: «Центральная служба учета ресурсов г. Волгоград» действует незаконно. Как выяснилось, сомнительная компания не зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Это значит, что данная организация не имеет юридического права осуществлять предпринимательскую деятельность.

Кроме того, для проведения поверки индивидуальных счетчиков воды организация обязана иметь соответствующую лицензию. Поскольку «Центральная служба учета ресурсов г. Волгоград» официально не зарегистрирована в налоговых органах, у нее не может быть разрешения на поверку ИПУ. Поверка счетчика организацией, не имеющей аккредитации, является недействительной.

Что нужно знать, чтобы не попасть на удочку мошенников?

Проводить поверку приборов учета могут лишь те организации, которые имеют соответствующую лицензию. В числе компаний, имеющих право поверять индивидуальные счетчики ХВС, – ООО «Концессии водоснабжения». Полный список аккредитованных организаций размещен на сайте Федеральной службы по аккредитации — fsa.gov.ru. Найти перечень можно в разделе: Реестры – Аккредитованные лица – Реестр аккредитованных лиц – Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений. С помощью данного реестра абоненты могут найти и проверить аттестат аккредитации организации, к которой они планируют обратиться за поверкой своих приборов учета. Для этого в левом верхнем углу на странице «Аккредитованные лица в области обеспечения единства измерений» нужно нажать значок «поиска», затем — Аттестат аккредитации – Реквизиты аттестата – Номер аттестата аккредитации. Здесь по номеру аттестата можно проверить действительность аккредитации в настоящее время.

Что делать, если по паспорту счетчика пришло время его поверки?

Осуществить поверку при помощи специалистов аккредитованной организации. Поверку можно сделать, как сняв счетчик с трубы, так и не снимая его. Заменить прежний прибор учета на новый, вызвав для распломбировки действующего счетчика и опломбировки нового счетчика специалистов «Концессий водоснабжения» — для жителей частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры с «Концессиями водоснабжения», либо сотрудников УК или ТСЖ – для жителей многоквартирных домов, оплачивающих услуги компании по квитанции управляющей организации. Снять счетчик (предварительно распломбировав его) и принести на поверку в лабораторию компании «Концессии водоснабжения». Для распломбировки счетчика нужно вызвать специалистов «Концессий водоснабжения» — для жителей частного сектора и многоквартирных домов, перешедших на прямые договора с «Концессиями водоснабжения», либо сотрудников УК или ТСЖ – для жителей многоквартирных домов, оплачивающих водоснабжение и водоотведение через управляющую компанию.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» просят волгоградцев проявлять бдительность при получении объявлений от различных организаций о необходимости поверить индивидуальные приборы учета. Важно помнить, что периодичность поверки ИПУ определяется исключительно техническим паспортом приборов учета и как правило составляет 4-6 лет. По итогам процедуры абоненту выдается сертификат, считающийся новым техническим паспортом счетчика.