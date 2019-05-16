В конце мая на стадионе ВГАФК пройдут пятые юбилейные Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой».

Соревнования проводятся с 2015 года и за этот период уже стали долгожданным

событием для спортсменов со всей страны. Турнир пройдет в дисциплинах: бег 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 110м с/б, 300м с/б, эстафетный бег 4х100м прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, толкание ядра и прыжки с шестом. Участниками соревнований станут порядка 700 спортсменов возраста 14-15 лет.

В этом году из почетных гостей ожидаются:

— Ю Сын Мин – южнокорейский Олимпийский чемпион, чемпион Азиатский игр, призер чемпионатов и кубков мира по настольному теннису. Член МОК;

— Даниель Дьюрта — венгерский пловец, Олимпийский чемпион, рекордсмен мира, многократный чемпион мира и Европы в плавании в стиле брасом. Член МОК.

Соревнования проводятся Благотворительным фондом Елены Исинбаевой по программе «Наша поддержка – их победа!» в целях популяризации легкой атлетики среди детей, повышения спортивного мастерства юных спортсменов, а так же для популяризации прыжков с шестом в России.

Все участники турнира получают фирменные стартовые наборы с сувенирами от фонда, а победители награждаются медалями, грамотами, призами и сертификатами на приобретение спортивной продукции. Спортсмены получают призы из рук Елены Исинбаевой и других Олимпийских чемпионов — Елены Слесаренко, Татьяны Лебедевой, Максима Опалева, Ларисы Ильченко.

Соревнования пройдут 25 и 26 мая.