Ещё один водоём Волго-Ахтубинской поймы привели в порядок. Специалисты завершили расчистку протоки, соединяющей озеро Дегтярное и ерик Дударев с системой озёр Чайка, что позволит сохранить уникальную природную территорию, её флору и фауну.

Все работы были закончены до наступления основного паводка. На объекте были выполнены дноуглубление и укрепление берегов протоки — сейчас вода свободно поступает в русло. Протяжённость расчищенного участка составила 3,6 километра.

Отметим, работы велись с прошлого года и включали в себя выемку грунта, рекультивацию отвалов, гидропосев трав на откосах. Кроме того, на берегах протоки высажено около 250 саженцев дуба.

:-P

май, 2019

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