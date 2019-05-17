Начиная с 17 мая в регионе действует ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Запрет был введен из-за сухой и жаркой погоды и призван обеспечить пожарную безопасность на территории Волгоградской области.

Для информирования населения о действующих ограничениях региональным комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводится работа по установке на въездах в лес предупредительных аншлагов и шлагбаумов, создаются контрольно-пропускные пункты.

За соблюдением режима будут следить госинспектора комитета, работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений, а также специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.

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