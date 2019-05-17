В эти выходные жителей и гостей города приглашают на большой праздник в честь открытия после реконструкции верхней террасы Центральной набережной, который состоится 18 мая. Для развлечения гостей организаторы праздника подготовили более 20 интерактивных площадок – они станут составляющей частью большой культурно-развлекательной программы #Вдохновляйся2019. Мероприятие будет проходить с 11:00 до 21:00.

Концертно-развлекательная программа #Вдохновляйся2019 начнется в 11:00 с физкультурной зарядки — зададут тон празднику тренеры фитнес-клубов Волгограда.

Вдоль аллеи, ведущей к храму святого Иоанна Предтечи, будут выставлены художественные работы учащихся и преподавателей детских школ искусств и Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Здесь же будут работать интерактивные площадки с настольными играми. Для тех, кто не любит сидеть на месте, а предпочитает подвижный образ жизни, будет работать своя зона интерактивностей. Она будет расположена на аллее по направлению к Волгоградскому музыкальному театру. Перед самим зданием театра комитет по физической культуре и спорту организует спортивные площадки, где пройдут шахматный турнир (12:00 до 18:00), соревнования по мини-футболу (с 12:00 до 15:00), флорболу — хоккею на асфальте (с 16.00 до 18.00), кроссфиту (с 16:00 до 18:00), уличному мини-баскетболу (с 12:00 до 15:00).

На верхней террасе набережной будет работать выставка современных машин «Фрэш-авто», видео-зона «ALLaround», интерактивная площадка для детей «Дженго», фото-зоны «Тачки» и «Школьная пора», для любителей пения будет подготовлена площадка «Караоке», а те, кто интересуется робототехникой, танцами, изготовлением цветов и голубей из бумаги смогут получить специальные мастер-классы.

Концертную программу праздника откроют коллективы Детско-юношеских центров районов Волгограда, муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств и домов культуры. Затем волгоградцы и гости города смогут насладиться музыкой коллективов МУК «Волгоградконцерт» — ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», музыкального проекта авторской песни «Синий троллейбус» и оркестра «Комбо-джаз-бенд», а также творчеством студентов и преподавателей Волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова.

Концерты на открытом воздухе, а также работа интерактивных площадок продолжатся на новой благоустроенной зоне вплоть до конца сентября каждые пятницу, субботу и воскресенье. По пятницам с 17:00 до 20:00 часов комитет молодежной политики и туризма приглашает горожан на молодежные программы — фестивали одаренной молодежи, творческие встречи, мастер-классы от танцевальных школ и многое другое. В утренние часы с 09:00 до 10:00 часов по субботам на верхней террасе набережной будут проходить показательные выступления спортсменов. В вечерние часы по субботам и воскресеньям с 18:00 до 19:00 часов горожан ждут концертные программы творческих коллективов МУК «Волгоградконцерт»: Волгоградского духового оркестра под управлением Владимира Татарченкова, оркестра «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова, музыкального проекта авторской песни «Синий троллейбус», ансамбля старинной музыки «Конкордия» и ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ» под руководством Игоря Дорохова.