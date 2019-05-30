Участники Всероссийской акции «Вода России» очистили от мусора 800 метров береговой полосы Волгоградского водохранилища. На этот раз уборкой мусора занимались студенты ВолГУ вместе с сотрудниками и при технической поддержке ФГУ «Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища».

Субботник проходил в районе села Пичуга. Его участниками собрано 32 мешка бытового мусора. Помимо береговой линии, очищена часть акватории. Впервые для сбора плавающего мусора на Волгоградском водохранилище студентами были использованы боновые заграждения. Как правило, плавучие заграждения используются для локализации зон разлива и перемещения нефти. Но, как оказалось, эти приспособления могут быть очень полезны и при очистке поверхности воды от бытовых отходов.

Начинающие экологи освоили навыки развертывании бонов и получили опыт, который теперь может быть ими использован и в более серьезных мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий загрязнения акватории.

Отметим, что в рамках акции «Вода России» сотрудниками Управления эксплуатации Волгоградского водохранилища организовано 3 субботника, в которых приняли участие студенты ВолГУ, а также политехнического и аграрного университетов.

Всего же в регионе в рамках акции проведено более ста мероприятий по очистке от мусора береговой полосы. Самые массовые — прошли в Волгограде, Камышине, Волжском, Жирновском и Фроловском районах.

Напомним, что акция «Вода России» проходит с апреля по октябрь. Принять участие в ней Облкомприроды приглашает всех желающих.