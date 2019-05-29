И вновь жителей и гостей города приглашают в парк «Комсомольский сад», где 30 мая в рамках проекта «Кино на траве» состоится показ двух фильмов. А перед киносеансом выступят волгоградские музыканты.

В этот раз вниманию зрителей будет представлен фильм «Каникулы маленького Николя» — французская комедия Лорана Тирара 2014 года, снятая по мотивам книги «Каникулы малыша Николя». И мелодрама режиссёра Теа Шэррока «До встречи с тобой…» с Эмилией Кларк, Сэмом Клафлином и Джанет МакТир в ролях.

Перед просмотром фильмов тут выступят известные волгоградские музыканты.

В этот четверг на роль известного музыканта приглашена блистательная Жанна Попова. Также среди зрителей обязательно состоится викторина на тему предстоящих фильмов. Победители, как всегда, получат приятные «пустячки» от спонсора.

Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Начало в 20:00. Вход свободный. Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.