В рамках мероприятия в честь открытия верхней террасы Центральной набережной в новый пруд будут выпущены первые 30 мальков японского карпа кои. Мероприятие пройдет 18 мая во время музыкально-развлекательного фестиваля «#Вдохновляйся2019». Рыбок заселят в искусственный водоем школьники Волгограда.

Сегодня рыбки обитают в пруду сквера им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда. За 4 года их численность увеличилась до 400 особей. Декоративные карпы кои – долгожители — живут до 35 лет, при хорошем уходе доживают до 100.

18 мая во время музыкально-развлекательного фестиваля «#Вдохновляйся2019» две пары новобрачных, стоя на мостике, выпустят в небо голубей, а дети запустят в пруд золотых карпов.