Увидеть одну из работ советского скульптора-монументалиста Евгения Вучетича можно у подножия Мамаева Кургана в Мемориальном парке. Именно тут в минувшие выходные в рамках выставки «Советский мемориал: модели и музы создателя», знакомящая с жизнью и творчеством известного скульптора, состоялось открытие отреставрированной копии скульптуры Вучетича «Перекуём мечи на орала», которая и стала украшением экспозиции. Но торопитесь копия скульптуры там пробудет недолго. Впоследствии её планируют разместить на Мамаевом Кургане, но и где и когда пока неизвестно.

Скульптура является копией знаменитого памятника «Перекуем мечи на орала», установленного на территории Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Всего есть несколько копий этого памятника, которые Е.В. Вучетич отлил для Волгограда. Первая располагается у проходной завода «Газоаппарат» в Дзержинском районе, один из цехов которого во время строительства мемориала на кургане служил мастерской для скульптора. А вторая, которая была передана в дар музею-заповеднику «Сталинградская битва» Краснослободским поисково-спасательным отрядом МЧС России располагалось на плацу нынешнего Краснослободского поисково-спасательного отряда, в нескольких километрах от посёлка Вторая Пятилетка. Ранее тут была воинская часть № 86631, солдаты которой участвовали в строительстве памятника-ансамбля на Мамаевом кургане.

Переданная в дар копия была сильно повреждена, её восстановлением занимались сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» — Иван Маринин и Сергей Воронов. Благодаря их усилиям скульптура обрела вторую жизнь.

В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности

В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности
В Мемориальном парке можно увидеть известную скульптуру Евгения Вучетича Достопримечательности

 

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