Если вы собираетесь летом на юга и предпочитаете путешествовать на поезде, тогда вот вам новость. Начиная с 28 мая по маршруту Астрахань – Имеретинский курорт, через Волгоград будет ходить новый поезд.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, на летний период (с 28 мая по 04 сентября) для перевозки пассажиров назначается поезд № 465/466 сообщением Астрахань – Имеретинский курорт (через Волгоград). Ранее этот поезд курсировал из Астрахани до Адлера, а в 2019 году его маршрут продлён до Имеретинского курорта.

Начиная с 28 мая поезд будет отправляться из Астрахани по чётным числам. Отправление со станции Астрахань-1 в 22:46, прибытие в Волгоград в 06:46, прибытие в Адлер на следующие сутки в 06:41. Прибытие на конечную станцию Имеретинский курорт в 07:10.

Отправление со станции Имеретинский курорт в 21:17, прибытие в Волгоград на следующие сутки в 23:36, прибытие на конечную станцию Астрахань-1 в 08:21.

Время отправления и прибытия поездов местное.

В 2018 году по маршруту Астрахань – Адлер – Астрахань поездом №465/466 было перевезено более 65 тысяч пассажиров.