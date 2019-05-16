Новая спортивная площадка расположилась на территории парка «Юбилейный» и была открыта 7 мая. Площадка была построена при поддержке Фонда Елены Исинбаевой в сотрудничестве с АО «КАУСТИК» и стала 10-м спортивным объектом на территории Волгоградской области для занятий уличной силовой гимнастикой.

С 2015 года БФ Елены Исинбаевой при поддержке доноров реализует проект «Воркаут 34» по программе фонда «Лидер в спорте – лидер в жизни». Проект направлен на создание условий для занятий уличной силовой гимнастикой и укрепление сообщества атлетов, которые проводят тренировки на турниках.

За это время фондом на территории области открыто 7 площадок для воркаута, площадка для выполнения норм ГТО и площадка для занятий силовой гимнастикой, адаптированная для инвалидов.

Новый объект площадью 306м2 содержит перекладины разной длины и высоты, рукоход, канат, гимнастические кольца и скамьи для пресса. Вся спортивная площадка обустроена специальным спортивным покрытием, которое обладает прекрасной амортизацией, поглощает удары и предотвращает получение травм.

В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура

В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
В Красноармейском районе появилась площадка для занятий силовой гимнастикой Инфраструктура
:-P
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