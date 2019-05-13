Жителей и гостей города приглашают в конце мая на уже традиционный кулинарный шоу-конкурс «БАТОН», который будет проходить в парке Дружбы: «Волгоград — Баку».

Шоу-конкурс «Батон» представляет собой соревнования по кулинарному мастерству с участием команд учебных заведений, организаций, а также всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет.

Если вы хотите принять участие, показать публике свои кулинарные способности и побороться за призы, то вам необходимо собрать свою команду и подать заявку.

Мероприятие будет проходить 26 мая, начало в 17:00 возле сцены Парка Дружбы: «Волгоград — Баку». С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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май, 2019

25май(май 25)19:00РекомендуемБеговой марафон «Elton Ultra»19:00 Озеро ЭльтонРубрика:Спорт

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