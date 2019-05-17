Жителей и гостей города приглашают отметить День рождения Пионерии. Гостей ждут на праздничные мероприятия 19 мая в парке «Комсомольский сад». Организатором выступает Волгоградская областная общественная пионерская организация совместно с ВГИИК и парком Комсомольский сад.

Мероприятия начнется в 10:00 с линейки «Перекличка поколений», где помимо торжественного построения, выступления барабанного отряда и выноса знамени пионерской организации состоится приём в пионеры.

Затем будет дан старт юбилейных торжеств, посвященных Герою Соц. труда  Александры Николаевны Пахмутовой, — осенью этого года уроженке нашего города исполняется 90 лет.

После чего на сцене Круглой площади Комсомольского Сада будет дана концертная праздничная программа и на самой площади пройдут флэшмоб  и плэнер, а закончится всё Игротекой (игры и конкурсы). Мероприятие продлится до 19:00. На праздник приглашаются все желающие.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.

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