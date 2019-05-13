16 мая в парке «Комсомольский сад» вновь стартует проект «Кино на траве», организатором которого выступает МАУ «Центр спорта и культуры Волгограда» совместно с автокинотеатром «Победа».

Первый киносеанс состоится 16 мая. В этот день зрителей ждёт показ сразу двух фильмов: комедии «Всегда говори — ДА» с Джимом Керри в главной роли и мелодраму (комедию) «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман.

Перед фильмом зрителей ждёт выступление одного из известных волгоградских музыкантов и викторина среди зрителей на тему предстоящих фильмов, где победители выиграют приятные «пустячки» от спонсора. Вход свободный. Начало в 20:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.