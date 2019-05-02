Ещё одна площадка для воркаута будет открыта, на этот раз, в Красноармейском районе Волгограда. Площадка была возведена на средства благотворительного Фонда Елены Исинбаевой в сотрудничестве с АО «КАУСТИК».

С 2015 года БФ Елены Исинбаевой при поддержке доноров реализует проект «Воркаут 34» по программе фонда «Лидер в спорте – лидер в жизни». Проект направлен на создание условий для занятий уличной силовой гимнастикой и укрепление сообщества атлетов, которые проводят тренировки на турниках.

За это время фондом на территории области открыто 7 площадок для воркаута, площадка для выполнения норм ГТО и площадка для занятий силовой гимнастикой, адаптированная для инвалидов.

Новый объект площадью 306м2 содержит перекладины разной длины и высоты, рукоход, канат, гимнастические кольца и скамьи для пресса. Вся спортивная площадка обустроена специальным спортивным покрытием, которое обладает прекрасной амортизацией, поглощает удары и предотвращает получение травм.

Торжественное открытие площадки состоится 7 мая в 12:00 в парковой зоне дома №30 по ул. 50 лет Октября. В мероприятие примут участие: Елена Исинбаева — основатель благотворительного фонда, двукратная Олимпийская чемпионка, Потехин Леонид Михайлович — руководитель правового департамента ООО «НИКОХИМ» и Лихачев Виталий Викторович — глава города Волгограда.