Ещё десять новых сельскохозяйственных ярмарок откроется на территории города в текущем году, места под их организацию уже определены. Новые ярмарки появятся в шести районах Волгограда. В том числе это торговые площадки на улицах Туркменской и Шумского в Советском районе, на улице им. маршала Еременко в Краснооктябрьском районе, на ул. Лавровой в Кировском районе и др. В ближайшее время будут проведены аукционные процедуры для определения их организаторов.

С добавлением новых адресов общее количество торговых точек вырастет до 41. При этом большая часть из них по-прежнему предназначается под организацию сельскохозяйственных и универсальных ярмарок. В том числе в областном центре уже работают 17 сельскохозяйственных ярмарок современного формата, где с комфортом могут разместиться более 1600 продавцов.

К новым 10 площадкам власти предъявляют такие же требования: обязательное твердое покрытие, наличие санузлов, мест для сбора отходов, возможность для работы ветлаборатории. При выборе мест для организации ярмарок учитывались транспортная доступность территории, непосредственная близость к жилым микрорайонам, а также имеющаяся обеспеченность торговыми объектами.

Так, например, в Советском районе для удобства жителей микрорайона «Родниковая долина», где подобной торговой площадки по продаже продукции фермерских хозяйств до сих пор не существовало, планируется организовать сельскохозяйственную ярмарку по улице Шумского. После проведения аукциона и заключения договора с организатором ярмарки у жителей активно развивающегося микрорайона появится возможность приобретать свежие и качественные товары практически напрямую от местных производителей. В Красноармейском районе на улице Брестской планируется разместить универсальную ярмарку, где помимо свежей плодоовощной продукции горожане будут приобретать товары для дома и быта. Еще одна универсальная ярмарка появится в Дзержинском районе по улице Исторической – учитывая востребованность у горожан в торговых объектах, принято решение отвести под эти цели участок рядом с уже действующим рынком ТВЦ «Нижняя Волга».

Новые площадки рассчитаны на 400 торговых мест. Благодаря новым правилам организации ярмарочной деятельности, утвержденных на региональном уровне, договоры с предпринимателями вместо прежних 12 месяцев будут заключены на три года, и по истечению срока могут продлеваться в приоритетном порядке.