Холодное водоснабжение ограничили жильцам частных домовладений, расположенных на ул. Карской. Причина – упорное нежелание волгоградцев исполнять требование законодательства и вносить плату за холодное водоснабжение с 2015 года. В итоге сумма долга по двум домовладениям составила 88 тысяч рублей.

Красивые двухэтажные коттеджи — явное свидетельство достатка тех, кто в них проживает — к сожалению, нисколько не говорят о сознательности своих владельцев. Жильцы двух частных домовладений на ул. Карской в Дзержинском районе уже четыре года принципиально не платят за холодное водоснабжение.

На протяжении 47 месяцев «Концессии водоснабжения» неоднократно уведомляли хозяев с помощью специальных долговых квитанций о необходимости оплатить счета, обращались в суд, а затем, уже с решениями суда, — в службу судебных приставов. Несмотря на эти меры хозяева коттеджей продолжали накапливать долг. В результате в одном домовладении задолженность выросла до 28 тыс. руб., в другом — до 60 тыс. руб. Общая сумма долгов, копившихся с 2015 года, составила 88 тыс. руб.

На эту сумму можно приобрести 3883 кубометра очищенной воды (по ценам 2019 года). Это 194 автомобильных цистерны. Автоколонна с питьевой водой такого размера способна полностью перекрыть сообщение Волгограда с Заволжьем, заполнив в длину два моста одновременно: через Волжскую ГЭС и «танцующий». Примерно такой объем воды был поднят из Волги, очищен, обеззаражен и доставлен до кранов в этих двух коттеджах. Коммунальщики выполнили свою часть договора, но все еще не получили от потребителей оплату ни за один литр чистой питьевой воды, использованной хозяевами коттеджей.

При этом собственники не захотели устанавливать и индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения, хотя такая обязанность для горожан предусмотрена российским законодательством.

Дальнейшие действия компании были продиктованы требованием Жилищного кодекса Российской Федерации. Недобросовестным потребителям была ограничена подача питьевой воды. Согласно ЖК РФ плату за коммунальные услуги нужно вносить своевременно. Как только горожане оплатят просрочку, подача коммунального ресурса возобновится.

В настоящее время в Волгограде долг за холодное водоснабжение перед ООО «Концессии водоснабжения» имеют жители еще 17 тысяч частных домовладений. Размер неуплаты составляет 92 млн руб.