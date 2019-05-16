Во время проведения акции «Ночь музеев» в Центральном районе города несколько улиц частично перекроют для движения транспорта. Для удобства и безопасности гостей мероприятия на участках улиц Мира и Гагарина Центрального района будет организована пешеходная зона.

​На улице Мира волгоградцев с 12:00 до 22:00 часов 18 мая ждут творческие площадки, выставки, инсталляции, квесты, выступления творческих коллективов и многое другое. В рамках обеспечения комфорта и безопасности организаторов и участников коллаборации ул. Мира в границах от ул. Порт-Саида до ул. Гагарина, а также ул. Гагарина в границах от ул. Коммунистической до пр. им. Ленина с 22:00 17 мая до 24:00 18 мая 2019 года станут свободными от транспорта.

Напомнят автомобилистам о действии пешеходного режима временные дорожные знаки и ограждения, установленные в границах указанных территорий.