В ЦПКиО продолжается благоустройство. И уже сейчас, помимо колеса обозрения и скейт-парка, тут открылся двухъярусный канатный парк, рассчитанный как на детей, так и на взрослых. Высота парка 6,5 метра, а его площадь составляет порядка 1000 квадратных метров.

Пройти полосу препятствий канатного парка могут посетители разного возраста – первый ярус конструкции предназначен для детей, а вот второй уже для взрослых. Конструкция парка была изготовлена на заводе из Новосибирска, специализирующемся на производстве таких аттракционов.

Стоимость посещения канатного парка на 30 минут составляет:
детский (1 этаж) — 200 рублей;
взрослый (2 этаж) — 400 рублей.

В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура

В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура
В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура
В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура
В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура
В ЦПКиО появился двухярусный канатный парк Инфраструктура

 

:-P
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