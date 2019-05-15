В ЦПКиО продолжается благоустройство. И уже сейчас, помимо колеса обозрения и скейт-парка, тут открылся двухъярусный канатный парк, рассчитанный как на детей, так и на взрослых. Высота парка 6,5 метра, а его площадь составляет порядка 1000 квадратных метров.

Пройти полосу препятствий канатного парка могут посетители разного возраста – первый ярус конструкции предназначен для детей, а вот второй уже для взрослых. Конструкция парка была изготовлена на заводе из Новосибирска, специализирующемся на производстве таких аттракционов.

Стоимость посещения канатного парка на 30 минут составляет:

детский (1 этаж) — 200 рублей;

взрослый (2 этаж) — 400 рублей.