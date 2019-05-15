Торжественное мероприятие, посвященное открытию верхней террасы Центральной набережной, состоится 18 мая. В этот день жителей и гостей города приглашают посетить музыкально-развлекательный фестиваль «#Вдохновляйся2019». В рамках мероприятия гостей ждут концерты от лучших творческих коллективов Волгограда, мастер-классы, спортивные состязания, выставки работ юных художников, а также многочисленные развлекательные программы для молодежи. Грандиозный, почти 10-часовой, фестиваль откроет череду музыкальных вечеров, которые будут проходить на верхней террасе городской набережной с мая по сентябрь.

Мероприятие начнется в 11:00 с массовой зарядки у фонтана «Искусство», ее проведут ведущие тренеры фитнес-клубов Волгограда. В 12:00 на сцене у фонтана начнется концертная программа: для гостей праздника выступят детские и молодежные хореографические коллективы «Радость», «Нон-стоп», «Сюрприз», «Серпантин», «Катюша», шоу-группа «Звезды», коллектив эстрадно-цирковой акробатики «Апельсин» и многие другие. На территории набережной будут работать сразу несколько детских интерактивных площадок, где юные горожане смогут сразиться в крестики-нолики, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению поделок из яркой бумаги, а также запечатлеть себя в фотозонах – «Тачки», «Школьная пора» и т.д. Для тех, кто любит спортивные состязания, подготовлены площадки «Шахматный турнир», «Кросс-фит», «Мини-футбол», «Флорбол» (хоккей на асфальте) и другие. Маленькие гости праздника также смогут посетить мастер-классы по робототехнике, караоке-площадку, видео-зону «ALLaround» от партнеров праздника.

В 16:30 на сцену выйдут творческие коллективы МУК «Волгоградконцерт», музыканты исполнят свои лучшие и давно полюбившиеся волгоградцам хиты. Духовой оркестр и другие творческие коллективы Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова порадуют гостей праздника популярными музыкальными композициями в стиле рок-н-ролл, диско и других (музыка из кинофильма «Криминальное чтиво», известных мюзиклов).

Финальным аккордом праздничной программы станут выпуск в небо ярких воздушных шаров и выступление коллектива МУК «Волгоградконцерт» — оркестра «Комбо-джаз-бенд» под руководством Анатолия Воронова.