В первые дни мая в Центральном районе Волгограда стартовал проект по раздельному сбору отходов.

Более двадцати комплектов контейнеров для раздельного сбора уже установлены в популярных местах досуга горожан, в том числе на Центральной набережной, на Аллее Героев, на Мамаевом кургане, у музея-панорамы «Сталинградская битва» и у интерактивного музея «Россия – моя история».

Кроме того, завершается установка контейнеров для раздельного сбора на площадках около многоквартирных домов Центрального района. Следующим этапом раздельный сбор будет вводиться и в других районах Волгограда.

Вывоз ТКО из точек раздельного сбора будет осуществляться на сортировочные станции, где отходы будут подвергнуты дополнительной сортировке для удаления посторонних фракций. Далее тщательно отсортированный мусор будет передаваться переработчикам вторсырья.