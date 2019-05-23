Краснооктябрьский район Волгограда лишится зловонного озера в поселке Тир, куда сливаются неочищенные канализационные стоки. Прокладка сетей канализации для жителей этого поселка вошла в инвестиционную программу ООО «Концессии водоснабжения» на 2019 год.

Сейчас центральная канализация в поселке полностью отсутствует. Часть жителей поселка построила септики, где накапливаются все хозяйственно-бытовые стоки, затем нанимают спецавтомобиль, который вывозит отходы на лицензированные пункты сбора на сетях городской канализации. Однако некоторые собственники, не желая регулярно платить за услуги ассенизаторских автомобилей, вывели канализацию либо в Банный овраг, либо в сети ливневой канализации. Незаконные точки слива регулярно перекрываются, однако заглушки демонтируются сразу же после отъезда бригад. В результате в Банном овраге образовалось самое настоящее озеро из фекалий и из стоков расположенных неподалеку предприятий малого бизнеса.

Отметим, что жители поселка Тир обращалась в ООО «Концессии водоснабжения» за выдачей технических условий для подключения к сетям городской канализации. По действующему законодательству работы по разработке проекта сети и прокладке линии водоотведения от дома до точки подключения к сетям выполняют собственники.

Учитывая высокий социальный запрос населения, поскольку в поселке живут, в основном, малоимущие пенсионеры, концедент в лице администрации Волгограда включил работы по строительству канализационных сетей и ликвидации сброса неочищенных стоков на рельеф в инвестиционную программу ООО «Концессии водоснабжения» на 2019 год. Стоимость работ по корректировке имеющегося проекта, актуализации указанных в нем данных и прокладке сетей составляет более 20 миллионов рублей.