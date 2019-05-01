Все мероприятия майских праздников в одну публикацию трудно поместить, да и вам будет лень все читать. Поэтому, переходите на сайт Bez.coffee, выбирайте события, места, нужную дату и ищите, куда бы вам сходить в эти длинные майские праздники. В этой же подборке мы выбрали на свой вкус и цвет самые яркие мероприятия Волгограда.

№5

1 мая в Волгограде пройдет две демонстрации: «За справедливую экономику в интересах человека труда», для тех, кто посерьезнее, и «Монстрация» для тех, что на позитиве. Время и место у них разное, поэтому переходите по ссылкам и уточняйте информацию.

№4

1 мая в Комсомольском саду пройдут народные гулянья «Маёвка в парке». Здесь пройдет шоу Интерактивного Музея Занимательных Наук Эйнштейна, состоится конкурс рисунка на асфальте, детская дискотека, пленэр от Художественной школы имени Фёдорова и концерт. Подробности здесь.

№3

8 и 9 мая, в рамках празднования Дня Победы, на Мамаевом кургане снова состоится грандиозное шоу «Свет великой Победы». Представления будут начинаться в 22:00, а закончатся они в полночь. В программу этого года войдут лучшие эпизоды из 2016, 2017 и 2018 годов.

№2

9 мая на Центральном рынке будет проходить праздничный фестиваль Маёвка. Вас ждет большой фуд-корт на 2 этаже в здании обновленного Центрального Рынка, детская зона на открытом воздухе, мастер-классы и живые выступления музыкантов. За подробностями переходите по ссылке.

№1

9 мая в 19.00 на площади у интерактивного музея «Россия – моя история» состоится концерт с приглашенными волгоградскими артистами. Хэдлайнером праздничного концерта станет Александр Буйнов. Завершится вечер в 22.00 красочным фейерверком.

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