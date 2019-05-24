В эти выходные в Волгограде пройдет сразу несколько спортивных мероприятий, за исключением маркета еды «Гастроль», где вы сможете подкрепиться и отдохнуть после велопарада или матча Ротора. Главное, чтобы погода не разочаровала и обещанный дождь не помешал веселью. Напоминаем, что это не все события этих выходных,остальные смотрим на Bez.coffee.

№5

В эту субботу и воскресенье в Волгограде пройдут пятые юбилейные Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой» на стадионе ВГАФК. Подробности можете посмотреть здесь.

№4

В эту субботу на стадионе Волгоград Арена пройдет футбольный матч между командами «Ротор» и «Чертаново». Придите и поддержите свою команду, тем более, что билеты стоят очень дешево.

№3

25 и 26 мая возле озера Эльтон пройдет седьмой международный беговой марафон «Elton Ultra». На территории забега будут располагаться пункты поддержки, палаточный лагерь, сцену, откроют фудкорт, медицинский центр, организуют выставочную зону.

№2

В воскресенье в ресторанном комплексе Миля состоится весенний маркет еды «Гастроль», в котором примут участие рестораны, кафе, бары и кофейни Волгограда. Главной изюминкой весеннего маркета еды станет один из главных шеф поваров Санкт-Петербурга Алексей Ермаков и целая команда барменов из бара EL COPITAS. По традиции на фестивале будет организована детская зона.

№1

26 мая пройдет «Волгоградский Велопарад», который стартует из двух районов — Краснооктябрьского и Советского. Встретятся колонны на Аллее Героев и вместе финишируют на площади Павших Борцов. На финише для всех участников проведут концерт, конкурсы и вручат подарки от партнеров.

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